Gerücht: Übernimmt Twenty4tim Filips "Reality Queens"-Job?

In der Welt des Reality-TVs brodelt mal wieder die Gerüchteküche. Eigentlich moderiert Filip Pavlovic (31) die Sendung Reality Queens – doch das könnte sich nun ändern. Es gehen Spekulationen um, dass der Dschungelcamp-Star diesen Job verloren haben könnte. An seine Stelle soll Gerüchten zufolge kein Geringerer als Twenty4tim (24) treten. Passend dazu postete Filip erst kürzlich kryptische Zeilen auf Instagram. "Die Bühne wechselt. Die Haltung bleibt. Wer es versteht, versteht's", schrieb er dort. Ob er damit tatsächlich auf seinen Moderationsjob anspielt, lässt er offen.

Bei diesen Worten wurden Filips Fans hellhörig. Auf Instagram vermutet auch der "Blitzlichtgewitter"-Podcast: "Spielt Filip hier auf den vermutlichen Moderationswechsel der zweiten Staffel von 'Reality Queens' an? Vieles deutet darauf hin, dass Twenty4tim nun die zweite Staffel moderieren wird." Dazu passen würde, dass sich Tim vor Kurzem im Netz abgemeldet hat, weil er an einem geheimen, spannenden Projekt teilnimmt. "Ihr dürft ja mal raten, warum. Ihr werdet es aber wahrscheinlich nicht erraten, weil ich es selber kaum glauben kann", schwärmte er in einem kurzen Clip auf seinem Instagram-Profil.

"Reality Queens" ging im vergangenen Jahr erstmals an den Start – inspiriert wurde das Format wohl durch die RTL-Show "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" und die ProSieben-Show "Reality Queens auf Safari", die beide 2013 erschienen. In der ersten Staffel von "Reality Queens" kämpften sich Sandra Sicora (33), Emmy Russ (26), Vanessa Nwattu, Patricia Blanco (53), Joelina Karabas (25), Jasmin Herren (46), Marlisa Rudzio (35), Daniela Büchner (47), Carina Spack (29), Ricarda Raatz (33), Franziska Temme (30) und Claudia Haas durch den Dschungel von Suriname. Theresia Fischer (33) ging als Siegerin aus der Gruppe hervor und durfte sich über ein Preisgeld von 29.000 Euro freuen.

Action Press, Action Press Collage: Twenty4tim, Filip Pavlovic

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Realitystar

RTL Patricia, Carina, Theresia, Vanessa und Sandra bei "Reality Queens"