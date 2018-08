Der "große Bruder" entlockt den diesjährigen Promi Big Brother alles: Keine Geheimnisse, Bekenntnisse oder Geständnisse sind vor ihm sicher! Nachdem Sophia Vegas (ehemals Wollersheim) schon am zweiten Tag mit ihrer Schwangerschaft überraschte, plauderte Kuppelshow-Beau Johannes Haller (30) inzwischen unverblümt über seine einstige Affäre mit Mitbewohnerin und Love Island-Starlett Chethrin Schulze (25). Die blonde Berlinerin offenbarte wiederum, dass sie eine dramatische Kindheit hatte. Nun schockierte auch TV-Mutti Silvia Wollny (53) mit einer heftigen Geschichte: Ihre jüngste Tochter Loredana Wollny (14) wurde schwer gemobbt.

Das Moderatoren-Duo Jochen Bendel und Melissa Khalaj schalteten am Montagabend bei der Promi Big Brother – Die Late Night Show live in den Container. Zu sehen war Löwen-Mama Silvia, die inzwischen auf der "Baustelle" haust, im Gespräch mit ihren Mitbewohnerinnen Chethrin und Nicole Belstler-Boettcher (55). Inhalt der Unterhaltung: ihre inzwischen 14-jährige Tochter Lordeana. Das Wollny-Nesthäkchen wurde von einem Mitschüler im Netz heftig gemobbt. Es blieb allerdings nicht nur bei Beleidigungen wie "F**k dich, du Schlampe": "Weißt du, was wir für ein Jahr hinter uns haben? Das Kind ist zu einem Platz eingeladen worden, an dem es sich umbringen sollte", erzählte der RTL-II-Star. Das junge Mädchen sei so verzweifelt gewesen, dass es begonnen habe, sich selbst zu verletzen.

Grund für die Hetze sei allerdings nicht Loredanas öffentlicher Bekanntheitsgrad, sondern ihr gutes Herz und ihre Beliebtheit in der Schule gewesen, stellte Silvia klar. Inzwischen gehe es der 14-Jährigen wieder besser. Die Polizei wurde eingeschaltet und das Mobbing habe aufgehört, beruhigte die Liebste von Harald Elsenbast ihre mitgenommenen Zuhörerinnen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Promi Big Brother, Sat. 1 Sophia Vegas lässt Baby-Bombe platzen

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

RTL II Loredana mit Mama Silvia



