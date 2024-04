Gesundheitliche Probleme: Silvia Wollny sagt alle Termine ab

Die Fans sorgen sich um Silvia Wollny (59)! Normalerweise wirkt die Reality-TV-Ikone tough und hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Doch nun stimmt das Wollny-Familienoberhaupt auf seinem Instagram-Profil ernstere Töne an. Unter einem aktuellen Beitrag im Netz meldet sich Silvia mit beunruhigenden Nachrichten bei ihrer Community. "Es kommt leider immer alles anders, als man denkt und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle", erklärt die Blondine und fügt hinzu: "Aus diesem Grund musste ich leider alle Termine der nächsten Wochen absagen." Weitere Details und Gründe gibt Silvia jedoch nicht bekannt.

Unter dem Beitrag versichert die Familie der 59-Jährigen ihre volle Unterstützung und sendet Silvia viel Kraft. So kommentiert beispielsweise Tochter Estefania (22): "Wir schaffen alles zusammen." Auch die Fans sorgen sich um die TV-Bekanntheit und senden ihr allerlei Genesungswünsche. "Gute Besserung, liebe Silvia. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes", schreibt ein User unter dem Beitrag und ein anderer kommentiert besorgt: "Du siehst nicht gut aus. Gönne dir die Ruhe mal für dich und erhole dich."

Anfang des Monats, bei der Vierfach-Taufe der jüngsten Wollny-Familienmitglieder, war noch nichts von Silvias Erkrankung spürbar. In der letzten Folge der aktuellen Die Wollnys-Staffel wohnte das Familienoberhaupt der chaotischen Familienfeier noch voller Elan bei. Dass sie zu dem Zeitpunkt noch ziemlich gut gelaunt gewesen zu sein scheint, zeigte auch der kleine Scherz, den sich die Blondine erlaubt hatte. Auf die selbst gemachte Tauftorte hatte die 59-Jährige statt der echten Namen ihrer Enkel die Spitznamen Motte, Junior, Glubschi und Schnecke geschrieben.

RTLZWEI Silvia Wollny bei "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"

RTLZWEI Die Wollnys posieren

Meint ihr, Silvia wird bald weitere Details zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand teilen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, ich denke, sie belässt es bei dem Statement. Ergebnis anzeigen



