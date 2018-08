Tränen trotz Sieg! Eigentlich haben Alphonso Williams (56) und Chethrin Schulze (25) Grund zu Freude, denn nach ihren gewonnenen Duellen bei Promi Big Brother dürfen beide aktuell in der luxuriösen "Villa" hausen und müssen ihr Domizil nicht auf der "Baustelle" aufschlagen. Doch statt Freudentränen flossen bei dem ehemaligen Love Island-Sternchen Cethrin und dem Vorjahres-DSDS-Gewinner Alphonso plötzlich bittere Tränen. Der Grund für den emotionalen Zusammenbruch: Chethrins traurige Beichte über ihre Kindheit!

Im Vieraugen-Gespräch mit Alphonso sprach die Blondine erstmals über ihre zerrüttetes Familienleben: "Meine Mutter ist abgehauen, von heute auf morgen. Zwischen meinen Eltern war es immer sehr schwierig." Nach außen hin habe alles nach heiler Welt ausgesehen, aber zu Hause sei es "die Hölle" gewesen. Der Alltag der Berlinerin war offenbar von Streit und Stress beherrscht. So berichtete sie: "Dann ging der Psychoterror los. Papa sagte immer, 'Die böse Mama' und 'Du bist wie deine Mutter'. Auf einmal hast du gar keinen mehr, ich war auf einmal alleine. Ich habe sie gehasst, denn sie haben meine Welt in dem Moment zerstört." Unter Tränen gestand die 25-Jährige, dass sie in den letzten Jahren habe eine Mauer um sich herum aufgebaut habe, damit sie für nichts und niemand mehr angreifbar sei.

Für den sonst so positiven Gute-Laune-Bär Alphonso ein schockierendes Geständnis. Der Sänger, der selbst Vater ist, konnte nicht nachvollziehen, wie man seinem Kind so etwas antun kann. Im Sprechzimmer bei "Big Brother" brachen dann auch bei ihm die Dämme: "Das hat mich so mitgenommen. [...] Wir Eltern haben Verantwortung für das, was wir in die Welt gesetzt haben. Das darf man nie, nie fallen lassen, nie loslassen."

Alphonso Williams und Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother" 2018

Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Alphonso Williams bei "Promi Big Brother" 2018

