Silvia Wollny meldet sich zum Familiendrama mit Calantha

Sie will einiges klarstellen. Calantha Wollny (23) sorgt in ihrer Großfamilie für viel Unruhe. Die Tochter von Silvia Wollny (59) hatte vor einigen Wochen behauptet, dass ihr Bruder Jeremy-Pascal sie vergewaltigt haben soll. Am Montag meldete sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen zu Wort und verriet, dass er gegen seine Schwester juristisch vorgehen wolle. Jetzt geht ein weiteres Familienmitglied an die Öffentlichkeit – Mama Silvia distanziert sich eindeutig von Calanthas Anschuldigungen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 59-Jährige ein langes Statement: "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird. Ich möchte betonen, dass Calantha stets meine bedingungslose Unterstützung erfahren hat. Als Mutter habe ich mein Bestes getan." Silvia stellt klar, dass sich ihr Sohn nicht strafbar gemacht habe: "Die Vorwürfe gegen Jeremy-Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft und das Verfahren wurde eingestellt." Sie appelliert an ihre Fans, "auf weitere Spekulationen zu verzichten."

Der 27-Jährige hatte sich im Netz verteidigt und sich zum Zustand von Calantha gemeldet. "Es ist zu sagen, dass meine Schwester seit ihrer Kindheit psychische Probleme hat. Diese führten auch zu dem besagten Bruch zwischen Calantha, meiner Familie und mir", beteuerte Jeremy-Pascal via Instagram. Laut ihm sei sie drogenabhängig.

