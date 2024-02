Nach Streit: Jeremy-Pascal hat wieder Kontakt zu den Wollnys

Hat sich das Blatt gewendet? Im Jahr 2013 kam es in der berühmten Reality-Familie Wollny zu einem heftigen Familienstreit mit schweren Vorwürfen. Seitdem gehen sich vor allem Silvia Wollny (59) und ihr Sohnemann Jeremy-Pascal Wollny aus dem Weg – der Großfamilien-Spross zog sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Jeremy-Pascal steht nun wieder in Kontakt mit Silvia!

Auf Instagram veröffentlicht das TV-Gesicht ein klares Statement zu der aktuellen Situation um ihn und seine Angehörigen. Darin berichtet er unter anderem, erste Schritte in Richtung eines besseren Verhältnisses zu seiner Familie gemacht zu haben. "Im September 2023 näherte ich mich nach Jahren des fehlenden Kontakts wieder meiner Familie an. Insbesondere mit meiner Mutter entstand eine erste Annäherung", schreibt Jeremy-Pascal. Sie haben versucht, "alte Differenzen zu bereinigen und beizulegen" und er glaube aufgrund des aktuell "guten Verhältnisses" an eine "positive und harmonische Zukunft" miteinander.

"Familie ist wie ein Baum. Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen, doch die Wurzeln halten alles zusammen!" kommentiert der Bruder von Calantha Wollny (23) seinen Beitrag. Dass die Familie das Wichtigste ist, meinen auch die Fans des Reality-Sternchens. "Freut mich sehr zu lesen, das du den Kontakt mit deiner Familie wieder hast. Wünsche euch nur das Beste" und "Ich finde das super, dass du dich deiner Familie annäherst. Irgendwann ist es zu spät und man sieht sie nie wieder", unterstützen ihn einige User.

