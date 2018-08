Katja Krasavice (22) ist unersättlich! Das wissen die Fans der Erotik-YouTuberin schon lange. Doch jetzt lernen auch die Promi Big Brother-Zuschauer: Die heiße Blondine kann einfach nicht ohne Zärtlichkeiten jenseits der Gürtellinie. Auch, wenn sie sich die (noch) selbst verpassen muss, wie mit dem Duschkopf in der frisch bezogenen Villa an Tag vier. In der Sendung am Dienstag kam heraus: Das war nicht das erste Mal, dass Katja Hand anlegte!

Schon am Morgen des vierten TV-Knasttages ließ sie ihre Finger nämlich gen Süden wandern. Oder war da vielleicht einer ihrer Luxusartikel im Spiel? Schließlich hatte die "Doggy"-Interpretin bei ihrem Einzug nicht ohne Grund zu einem Haarreif gegriffen, an dem zwei Penisse baumelten. Damals hatte sie verkündet: "Die kann man auch zur Selbstbefriedigung benutzen." Kam der Dildo-Haarschmuck also am versexten Morgen im Schlafsack zum Einsatz, den Katja noch auf der Baustelle verbrachte?

Spaß scheint die Fummelei im Sack jedenfalls gemacht zu haben! Leise stöhnend rekelte sich der Webstar in der rutschigen Schlaftextilie. Glaubt ihr, dass Katja da noch einen drauf setzt? Oder war das der erste und letzte Tag, an dem ihre Libido die Führung übernommen hat? Stimmt ab!

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im Luxus-Bereich bei "Promi Big Brother"

SAT.1 / Willi Weber Katja Krasavice, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

Promi Big Brother, Sat. 1 Katja Krasavice und Katja Krasavice im "Promi Big Brother"-Haus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de