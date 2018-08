Die Promi Big Brother-Bewohner sorgen in diesem Jahr wieder einmal für feinstes Trash-TV-Entertainment. Zunächst ließ Sophia Vegas (30) die Babybombe platzen und erklärte vor laufenden Kameras, ihr erstes Kind zu erwarten. Später gab es noch schlüpfrige Storys von Chethrin Schulze (25) und auch eine gehörige Portion Beef zwischen Silvia Wollny (53) und der schwangeren Sophia. In der letzten Folge toppte Katja Krasavice (22) das aber noch gewaltig – und befriedigte sich selbst live im TV! Damit schaffte sie es jetzt sogar in die britischen Medien.

Auch im Vereinigten Königreich hat man eine Version von PBB, in der es ebenfalls oft ziemlich pikant zugeht. Doch so viel Sex und Erotik vor einem Millionenpublikum finden dann offensichtlich selbst die Briten außerordentlich. Die englische OK! berichtete jetzt groß in einem Artikel über Katjas Wanneneinlage. Das Pornosternchen habe die Zuschauer mit seinem Solo-Akt "verblüfft zurückgelassen". Besonders erstaunt zeigte sich die Autorin auch darüber, dass die YouTuberin sich auch von ihren Mitbewohnern Sophia und Mike Shiva (54) überhaupt nicht stören ließ.

Das deutsche Show-Publikum dürfte eher weniger überrascht von den heißen Orgasmusspielchen der 22-Jährigen sein. Immerhin hatte sie schon im Vorfeld erklärt, kein Problem damit zu haben, sich im Container einfach selbst zu befriedigen. Dass sie es damit nun in die internationale Presse geschafft hat, dürfte für sie ein willkommener Nebeneffekt sein.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice im Luxus-Bereich bei "Promi Big Brother"

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch YouTuberin Katja Krasavice

Instagram / Katjakrasavice.mrsbitch YouTube-Star Katja Krasavice



