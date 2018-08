Für die Fans der Kinderserie "LazyTown" gab es am Dienstag eine traurige Nachricht: Einer der Hauptdarsteller ist gestorben. Stefan Karl Stefansson (✝43) erlag seinem langen Krebsleiden. Vier Staffeln lang spielte er in dem Format die Rolle des Freddie Faulig und dürfte einigen heute jungen Erwachsenen noch in guter Erinnerung sein. Der Schauspieler litt an einem bösartigen Tumor der Gallenwege, einer äußerst seltenen Krebsform. Über sein Leiden wurden jetzt weitere Details bekannt.

Im Oktober 2016 wurde die Krankheit bei dem gebürtigen Isländer diagnostiziert. Der Familienvater kämpfte mit aller Kraft, ließ sich im Juni 2017 noch einmal Metastasen entfernen, wie CNN berichtet. Zwei Monate später soll er von seinen Ärzten eine positive Prognose erhalten haben. Im März 2018 kam dann die dramatische Wende: Der Krebs kehrte zurück – und war diesmal inoperabel. "Du realisierst erst, wie kostbar die Zeit ist, wenn dir gesagt wird, dass du bald sterben musst", erklärte der 43-Jährige daraufhin.

Stefan hinterlässt eine Ehefrau und vier gemeinsame Kinder. "Zu unterhalten und Kinder zum Lachen zu bringen, ist meine Lieblingsbeschäftigung", schrieb er im vergangenen Jahr auf Reddit über seine Rolle in "LazyTown".

Instagram / stefanssonkarl Stefan Karl Stefansson im Krankenhaus

Instagram / stefanssonkarl Stefan Karl Stefansson im Januar 2017

Instagram / stefanssonkarl Stefan Karl Stefansson, Schauspieler



