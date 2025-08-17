So eroberte Margaret Qualley ihren Ehemann Jack Antonoff

Margaret Qualley (30) hat in einem Interview mit Cosmopolitan Einblicke in ihre Beziehung mit ihrem Ehemann Jack Antonoff (41) gewährt. Die Schauspielerin und der Musikproduzent lernten sich 2021 kennen und sind seit August 2023 verheiratet. Nun verrät die "The Substance"-Darstellerin, dass Jack der Erste war, der "Ich liebe dich" gesagt hat. Margaret erklärte dazu: "Ich bin sehr altmodisch bei solchen Dingen. Ich würde niemals den ersten Schritt machen. Ich schreibe niemals zweimal hintereinander. Jetzt sind wir verheiratet und ich kann ihm jederzeit alles schreiben. Wir haben immer ein Gespräch am Laufen; er ist wie mein menschliches Tagebuch. Aber bevor wir zusammen waren, am Anfang, habe ich immer die 'Southern Girl Etiquette' befolgt."

Ihre Liebesgeschichte begann in New York, wo sie sich nach der Covid-19-Pandemie trafen und bei gemeinsamen Spaziergängen quer durch die Stadt schnell verzaubert voneinander waren. "Ich habe so viele Jahre versucht, das perfekte Mädchen für jemanden zu sein, und dieses Mädchen hat sich immer wieder verändert", gestand Margaret. Bei Jack sei das jedoch anders gewesen: "Ich kann Jack nichts vormachen. Ich kann das nicht für ihn sein. Er würde es durchschauen. Also muss ich einfach ich selbst sein. Er ist der Mensch, den ich mir mein ganzes Leben lang vorgestellt habe." Sie sei sich direkt sicher gewesen, dass er der Eine für sie ist. "Ich hatte gleich dieses sichere Gefühl, dass er mein Ehemann ist", schwärmte sie.

Nach der Hochzeit zeigte sich Margaret begeistert von ihrem großen Tag und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Es war der schönste Tag in meinem Leben", erzählte die Schauspielerin in der Show "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Sie ergänzte: "Es war unglaublich und hat so viel Spaß gemacht." Auch das neue Leben als Ehepaar in New Jersey genoss Margaret von Anfang an. "Ich wüsste nicht, was ich daran nicht lieben sollte. Da ist der Strand, Farmen und man ist in der Nähe der Stadt", sagte sie damals.

Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024

Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025