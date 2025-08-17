Kunal Nayyar fand seine TBBT-Outfits "lächerlich hässlich"

Kunal Nayyar (44), vielen als Raj Koothrappali aus der Kultserie The Big Bang Theory bekannt, hat nun überraschend offen über seine Abneigung gegen die Kostüme seiner Figur gesprochen. Im Gespräch mit Jessica Radloff im "The Official Big Bang Theory Podcast" erzählte der Schauspieler, wie schockiert er war, als er Rajs Outfits zum ersten Mal sah. "Ich liebe Mode, um ehrlich zu sein. Es ist eines meiner Lieblingsthemen. Und dann dachte ich: 'Oh mein Gott, ich werde diese Klamotten tragen müssen!'", erklärte er. Rajs Kleiderschrank mit altmodischen Strickwesten, übergroßen Hemdkragen und sportlichen Jacken war für ihn kaum zu ertragen: "Wenn man sich ansieht, was ich während der gesamten Show getragen habe, ist es lächerlich hässlich, aber auch lächerlich gut für die Figur."

Raj Koothrappali war mit seinen schrillen und teils unvorteilhaften Looks ein fester Bestandteil der Erfolgsserie, die von 2007 bis 2019 in 12 Staffeln ausgestrahlt wurde. Kunal spielte den schüchternen Astrophysiker in allen 279 Episoden und brachte die Zuschauer immer wieder zum Lachen. Sein persönliches modisches Interesse steht jedoch in starkem Kontrast zu Rajs Stil. Er fügte hinzu, dass ihm der Look so sehr die Freude an Mode verdorben habe, dass er heute Schwierigkeiten habe, ähnliche Teile, wie aktuell angesagte vintage-inspirierte Pullover, zu tragen. Kunal könne keine Sachen tragen, die wie Rajs Pullover aussehen: "Das ist für mich einfach ruiniert", erklärte er weiter.

Neben der umstrittenen Garderobe blickt Kunal aber auch auf die enge Zusammenarbeit mit seinen Kollegen aus "The Big Bang Theory" mit großer Freude zurück. Besonders die Wiedervereinigung mit Melissa Rauch (45), mit der er 2024 für einen Auftritt in der Serie "Night Court" vor der Kamera stand, bezeichnete er als besonderen Moment. "Wir haben eine Verbindung, die man nicht in Worte fassen kann", schwärmte er in einem Interview mit Entertainment Weekly. Die zwölf gemeinsamen Jahre am Set hätten die beiden zusammengeschweißt. Die Freundschaften aus "The Big Bang Theory" scheinen also auch abseits der Kamera nachhaltig zu sein.

Getty Images Kunal Nayyar, bekannt durch "The Big Bang Theory"

Everett Collection, Inc. / Action Press Bernadette, Howard und Raj von TBBT

Getty Images Melissa Rauch und Kunal Nayyar