Seit Mittwochabend hat Deutschland mit Bachelorette-Beauty Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann (29) die Chance, wieder ein echtes Kuppelshow-Traumpaar zu bekommen. Ihr junges Liebesglück wollen die beiden langsam angehen – und sich erst einmal ohne Kameras kennenlernen. Wie die Paare aus den RTL-Flirtformaten zuvor, teilten die jüngsten Turteltauben einen Tag nach dem Romantikfinale aber auch ihr erstes privates Pärchen-Pic. Kann das Foto mit den letzten drei Vorjahres-Lovebirds mithalten?

Daniel Völz und Kristina Yantsen

In diesem Jahr entschied sich Rosenkavalier Daniel Völz (33) im Der Bachelor-Finale für Tänzerin Kristina Yantsen. Das erste Selfie als Paar entstand bereits während der "Versteckspiel"-Phase zwischen Dreharbeiten und Veröffentlichung in Daniels damaliger Wahlheimat in Florida.

Jessica Paszka und David Friedrich

Nadine Kleins Vorgängerin Jessica Paszka (28) schenkte ihre letzte Rose Eskimo Callboy-Drummer David Friedrich (28). Noch in derselben Finalnacht teilten die zwei damals ihr erstes verliebtes Turtel-Pic aus der Bachelorette-Villa in Marbella.

Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

2017 eroberte Halbbrasilianerin Clea-Lacy Juhn (27) das Herz von TV-Junggeselle Sebastian Pannek (32). Kurz nachdem Deutschland die letzte Rosenvergabe im TV mitverfolgen konnte, gab es für die Fans das erste Foto. Darauf ist zu sehen, wie Basti sich die Zähne putzt und Clea ihr Make-up abschminkt. Auch dieser süße Alltagsschnappschuss ist noch in der Finalnacht entstanden.

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

Instagram / Daniel_völz Daniel Völz und Kristina Yantsen in der Stadt Celebration in Florida

Instagram / _david.friedrich_ Jessica Paszka und David Friedrich

Instagram / Clea_lacy Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn



