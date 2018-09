Diese Nachricht könnte erneut für Kritik sorgen! Melanie Müller (30) ist die negativen Kommentare ihrer Fans inzwischen vermutlich schon gewohnt. Sie ließ ihr Töchterchen Mia Rose (1) mit ihrem Hund im Bett kuscheln: Shitstorm. Sie ließ sich während der Stillzeit tätowieren: Shitstorm. Sie besuchte gemeinsam mit ihrem Töchterchen die Sauna: Genau, Shitstorm. Erst kürzlich feierte ihr kleiner Nachwuchs seinen allerersten Geburtstag. Und auch darüber, wie Melanie und Ehemann Mike Blümer diesen besonderen Tag verbrachten, könnte es jetzt mal wieder Diskussionen geben!

Fotos und Videos, die RTL vorliegen, zeigen die kleine Familie am Tresen eines Lokals am mallorquinischen Ballermann. Mit Bier und etwas Stärkerem in Schnapsgläsern scheinen Mama und Papa auf den großen Tag ihrer Tochter anzustoßen. Doch waren die Eltern tatsächlich nur zum Feiern auf der spanischen Insel? Als Schlagersängerin hat sich Melli in El Arenal schließlich längst einen Namen gemacht und muss auch aus beruflichen Gründen häufig vor Ort sein.

Vor allem Netz-Beiträge über ihren Nachwuchs scheinen immer wieder Hater auf Melanies Fährte zu führen. Die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin geht damit allerdings ganz einfach um, wie sie Promiflash schon im Frühjahr verriet. Ihre Taktik: Konfrontation mit den vor allem weiblichen Miesmachern! "Immer frustrierte Weiber. Das ist wie so ein Faden, die haben nichts zu tun, die haben kein Sexualleben, die sind frustriert und das merkt man so richtig", platzte es im Interview aus der 30-Jährigen heraus.

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller mit Mann Mike und Tochter Mia Rose

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müllers Tochter Mia Rose an ihrem ersten Geburtstag

Anzeige

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie und Mia Rose Müller im Garten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de