Jenefer Riili kämpft noch mit ihren Schwanger-Kilos! Im vergangenen Juni erblickte ihr Sohnemann Milan das Licht der Welt – seitdem beschäftigt die Neu-Mama das Thema After-Baby-Body. Um ihren Körper wieder in dieselbe Form zu bringen wie vorher, schwitzt die Reality-Darstellerin regelmäßig im Fitnessstudio ihre Pfündchen weg. Doch wie viel möchte der Berlin - Tag & Nacht-Star eigentlich abtrainieren? Jetzt verriet Jenefer, wie viel sie in der Schwangerschaft überhaupt zugenommen hat!

"Es waren am Ende dann 25 Kilo", berichtete sie ihren Fans nun via Instagram-Story. "Aber du warst es wert – jedes einzelne Gramm", turtelte Jenefer anschließend in Richtung Milan. Obwohl sie sich keinen allzu großen Stress gemacht habe, sei sie ihrem Wunschgewicht schon ganz nah: "Ich habe mich heute mal gewogen, ich habe jetzt minus 23 Kilo seit der Schwangerschaft erreicht."

Damit gibt Jenefer sich aber noch nicht ganz zufrieden: "Ich möchte auch noch ein bisschen mehr verlieren und der Körper muss ja auch wieder in Form gebracht werden", erklärte die Beauty. Deswegen werde sie weiterhin fleißig Sport treiben und auch ihre Ernährung ein wenig umstellen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in ihrer 37. Schwangerschaftswoche

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan, Oktober 2018

Instagram / jenefer_riili Influencerin Jenefer Riili, September 2018

