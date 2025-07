Enthüllt: Wünscht sich Jenefer Riili weiteren Nachwuchs?

Jenefer Riili (32) hat in einer Instagram-Fragerunde eine intime Frage ihrer Fans ganz offen beantwortet. Als die Schauspielerin darauf angesprochen wurde, ob sie mit ihrem neuen Partner Daniel Wein weiteren Nachwuchs plant, ließ sie keinen Zweifel im Raum stehen: "Ja, möchte ich", erklärte sie ohne Umschweife. Mit ihrem Ex-Partner Matthias Höhn (29) hat sie bereits einen gemeinsamen Sohn. Doch trotz der Trennung der beiden scheint Jenefer einen klaren Blick in die Zukunft mit Daniel zu haben und ist offenbar bereit für den nächsten Schritt.

Daniel scheint Jenefer ein großes Gefühl von Stabilität und Vertrauen zu geben, was in ihrer deutlichen Antwort durchscheint. Die kleine Patchwork-Familie hat sich offenbar längst arrangiert, und Jenefers neuer Partner scheint nicht nur bei ihr, sondern auch bei ihrem Sohn gut angekommen zu sein. Bereits in der Vergangenheit hatte die Blondine von ihrem neuen Glück geschwärmt, stellte jedoch klar, dass Daniel und sie ihre Beziehung Schritt für Schritt und in ihrem eigenen Tempo gestalten wollen.

Jenefer und Daniel lernten sich auf dem Oktoberfest kennen, und der Funke sprang schnell über. Für die Mutter eines Sohnes war es nach ihrer Trennung von Matthias eine neue Chance, sich neu zu verlieben. Die Schauspielerin betonte in der Vergangenheit, dass sie sich sicher sei, ihren neuen Partner an ihrer Seite haben zu wollen. Ihre Offenheit in sozialen Netzwerken und Gesprächen mit Fans zeigt, wie glücklich und optimistisch Jenefer mittlerweile in die Zukunft blickt.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und irh Sohn Milan, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein, 2025