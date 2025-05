Vor Sommerhaus-Dreh: Jenefer Riili soll sich getrennt haben

Jenefer Riili (32) soll wieder Single sein – das berichtet nun zumindest Bild. Laut einem Insider sind die Influencerin und ihr Partner, der Fußballer Daniel Wein, nach nur sechs Monaten Beziehung nicht länger zusammen. Und als wenn eine Trennung nicht schon traurig genug wäre, bedeutet es gleichzeitig auch das Aus in einem anstehenden TV-Format: So sollten Jenefer und Daniel angeblich eigentlich in der diesjährigen Staffel vom Sommerhaus der Stars dabei sein. Die Verträge dazu sollen bereits unterschrieben gewesen sein – doch nach der Trennung wird es mit ihrem Einzug in das Chaoshaus in Bocholt wohl nichts. Am vergangenen Dienstag starteten die Dreharbeiten. Für Jenefer und Daniel soll kurzfristig ein anderes Paar nachgerückt sein.

Jenefer und Daniel waren seit vergangenem November ein Liebespaar. Zum ersten Advent machten sie ihre Beziehung öffentlich. "Es war relativ schnell klar, den will ich", schwärmte die Bloggerin damals auf Instagram zu dem Sportler. Mit Daniel hätte sie sich auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen können, wie sie einst erklärte. Aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Matthias Höhn (29) hat sie bereits einen Sohn namens Milan.

In den vergangenen Wochen war es um Jenefer auf Social Media ruhig geworden – ihre Fans machten sich deshalb schnell Sorgen. "Hey Leute, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt mein Leben ist. Ich trage zu viel in mir, um es erklären zu können. Deshalb werde ich kurz mal einfach nur still. Nicht, weil ich schwach bin – sondern weil ich das Chaos nicht möchte", erklärte die 32-Jährige in einem Post. Ob es ihr wegen einer Krise mit ihrem jetzigen Ex so schlecht ging, lässt sich jedoch nur vermuten.

Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

Jenefer Riili, Influencerin

