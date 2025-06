Trotz angeblicher Trennung: Jenefer Riili teilt Foto vom Ex

In den vergangenen Wochen war es auf dem Social-Media-Profil von Jenefer Riili (32) verhältnismäßig ruhig. Ende Mai machte dann das Gerücht die Runde, dass die Schauspielerin und ihr Partner Daniel Wein fortan getrennte Wege gehen. Bestätigt wurde das offiziell aber weder von Jenefer noch von dem Fußballer – gemeinsame Pärchenauftritte im Netz blieben allerdings auch aus. Jetzt überrascht die Mutter eines Sohnes ihre Community mit einer seltenen Instagram-Story: Jenefer war offensichtlich mit Daniel unterwegs! Ein Schnappschuss zeigt den Kicker auf einem Tretboot. Sie markiert sein Social-Media-Profil auf dem Foto und setzt dahinter ein Mond-Emoji. Bahnt sich hier etwa ein Liebes-Comeback an?

Eine weitere Sequenz zeigt Jenefer auf demselben Boot – gemeinsam zeigen sie sich allerdings immer noch nicht. Ein paar Storys weiter sind zwei Tüten Popcorn und zwei Getränke zu sehen. Es scheint, als hätte das vermeintliche Ex-Paar seinen Abend in einem Kino ausklingen lassen. Für das Treffen mit Daniel hat sich Jenefer ganz schön herausgeputzt: In einem gelben Kleid und einem Dutt auf dem Kopf dürfte die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit mit der Sonne um die Wette gestrahlt haben.

Wie Bild Ende Mai berichtete, sollen sich Jenefer und Daniel nach nur sechs Monaten Beziehung getrennt haben. Angeblich wären die beiden gemeinsam in Das Sommerhaus der Stars gezogen. Doch die Pläne mussten wegen der überraschenden Liebespleite gestrichen werden. Und das, obwohl die Verträge bereits unterschrieben gewesen waren – das wollte zumindest das Newsportal wissen. Schon Wochen vor dieser Nachricht wurde es auffällig ruhig um Jenefer. Diese Stille zieht sich weiterhin durch ihr Social-Media-Profil. Ab und an lässt die 32-Jährige ihre Fans aber doch an ihrer Gefühlswelt teilhaben. Diese scheint aktuell nicht ganz so rosig auszusehen.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund im November 2024

Instagram / jenefer_riili Daniel Wein, 2025

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im Juni 2025

