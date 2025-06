Neu im TV: Das rät Jenefer Riili ihrer Schwester Alessandra

Alessandra Riili ist die Neue bei Köln 50667. Mit ihrer Rolle der Ruby tritt sie in große Fußstapfen: Ihre ältere Schwester Jenefer (32) Riilii stand nämlich jahrelang für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Wie es sich für Geschwister gehört, wirft Jenefer ihre Sis natürlich nicht einfach so ins kalte Wasser. Die Schauspielerin hat Alessandra den ein oder anderen wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben, wie der TV-Neuling im Promiflash-Interview verrät. "Sie meinte: Sei du selbst, auch vor der Kamera. Authentizität kommt immer an", verrät Alessandra.

Diesen wichtigen Tipp ihrer Schwester führt sie noch weiter aus: "Sie hat mir geraten, mir vor der Szene kurz zu überlegen, wie ich in der Situation reagieren würde, wie meine Wortwahl wäre, was ich fühlen würde – damit Ruby echt wirkt. Und sie hat mich auch gewarnt: Man darf das Ganze nicht unterschätzen." Die Aufregung der jungen Schauspielerin ist groß. Weitere TV-Projekte seien aktuell noch nicht geplant – die 25-Jährige sehe sich aber auch in ihrer Zukunft vor der Kamera. Sie scheint damit ihre Passion gefunden zu haben: "Es macht Spaß, Menschen mit Geschichten zu berühren, und es ist halt einfach was ganz anderes als ein Nine-to-Five-Bürojob."

Mit ihrer Rolle bei "Köln 50667" scheint die Produktion voll ins Schwarze getroffen zu haben. Gegenüber Promiflash verriet die neue Darstellerin, dass sie sich mit Ruby total gut identifizieren könne. "Ich liebe Rollen, die nicht perfekt sind – und Ruby ist alles andere als das. Sie wirkt erst wie das liebe, schüchterne Mädel, aber dann haut sie plötzlich Seiten raus, die keiner erwartet", schwärmt Alessandra.

Instagram / alessandra_riili Alessandra Riili im Dezember 2024

filmpool/RTL Alessandra Riili, "Köln 50667"-Darstellerin

