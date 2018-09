Sie suchen die perfekten vier Wände für ihr junges Familienglück. Vor zwölf Wochen wurden Jenefer Riili und ihr Freund Matthias Höhn (22) zum ersten Mal Eltern. Die Berlin - Tag & Nacht-Stars genießen seitdem jede freie Minute mit ihrem Sprössling und teilen immer wieder süße Schnappschüsse von Söhnchen Milan im Netz. Doch jetzt überraschte Jenefer nicht mit neuen Fotos, sondern mit echten Hammer-News: Sie und ihr Liebster sind auf Immobiliensuche!

Das eröffnete die stolze Mami ihrer Community in einer Instagram-Story. "Mir ist gerade eingefallen, dass ich heute noch eine Hausbesichtigung habe, wir wollen nämlich umziehen und suchen ein Haus", teilte die Beauty ihren Followern in dem Clip mit. Ob das Trio also schon bald im heimischen Garten herumtoben kann?

Noch vor wenigen Monaten hatten Fans der Serienstars Grund zur Sorge: Vor Milans Geburt hatten sich Jenefer und Matze überraschend getrennt. Den Grund behielten die Laien-Darsteller für sich. Für ihren kleinen Prinzen gaben sie ihrer Liebe allerdings noch eine Chance – und starteten in eine Zukunft zu dritt. Wie sehr sich Matthias darauf freut, machte er schon vor wenigen Wochen deutlich und postete auf Instagram: "Zu wissen, dich an meiner Seite zu haben und vor allem zu wissen, dass du die Mama meines Sohnes bist, macht mich einfach nur glücklich!"

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn Milan

YouTube / Die Reallys Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Instagram / Matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Jenefer Riili und Baby Milan

