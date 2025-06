"Hatte Mental Breakdowns": Jenefer Riili meldet sich zurück

Jenefer Riili (32) hat sich nach einer längeren Pause auf Instagram zurückgemeldet. In ihrer Story schildert die Influencerin ihrer Community, was in den letzten Wochen in ihrem Leben passiert ist. "Zum späten Sonntagabend poste ich euch einfach mal meine letzten drei Wochen, nachdem ich mich hier abgemeldet habe", schreibt sie. Jenefer berichtet, dass sie viel Zeit mit ihrem Sohn verbrachte und dabei auch nicht vor emotionalen Tiefpunkten gefeit war: "Hatte Mental Breakdowns mit vielen Auf und Abs." Trotz ihrer Rückkehr ins Netz gibt die Schauspielerin ehrlich zu: "Ich gehe in mein Häuschen, wenn mir alles zu viel wird."

Die genauen Hintergründe für ihre Netzabstinenz bleiben jedoch unklar. Es kursieren Gerüchte, dass hinter ihrer Auszeit eine mögliche Trennung von ihrem Freund stecken könnte, doch darauf geht Jenefer nicht ein. Nach Angaben der 32-Jährigen fühlt sie sich aktuell orientierungslos und weiß nicht, wie es für sie weitergehen soll. "Ich stehe das erste Mal in meinem Leben so richtig vor lauter Fragezeichen", teilt sie ihren Followern mit. Dennoch scheint ihr Fokus klar: Zeit mit ihrem Kind und die Suche nach Stabilität.

Vor Kurzem kamen die Gerüchte auf, dass Jenefer und Daniel Wein kein Paar mehr seien. Laut einem Insider sollen die Influencerin und der Fußballer ihre Beziehung nach nur sechs Monaten beendet haben. Ursprünglich hätten die beiden wohl gemeinsam ins Sommerhaus der Stars ziehen sollen. Die Verträge sollen schon unterschrieben gewesen sein. Nach der Trennung sei jedoch kurzfristig ein anderes Paar für sie eingesprungen, wie Bild berichtete.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und irh Sohn Milan, 2025

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

