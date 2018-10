Diese Meldung war eine große Überraschung in der Schlagerwelt: Andrea Berg (52) und ihr Manager gehen ab sofort getrennte Wege. Nach vier Jahren wird die Sängerin nicht mehr von ihrem Stiefsohn Andreas Ferber betreut. Der 34-Jährige ist der Spross von Andreas Ehemann Ulrich Ferber. Belastet die musikalische Trennung nun die Familie? Andrea hat von solchen Spekulationen genug und spricht auf ihrem Social-Media-Kanal ein öffentliches Machtwort!

"Hallo, ihr Lieben, bitte macht euch keine Sorgen, egal was ihr gerade hört und lest", teilt die 52-Jährige ihren Followern auf Instagram mit. "Ich bin dankbar für jeden Augenblick Leben! Das Wichtigste für mich war und ist immer meine Familie, denn am Ende, wenn es darauf ankommt, halten wir uns aneinander fest!" Egal was passiere, ihnen könne gar nichts passieren. Außerdem freue sie sich auf echte, ehrliche und lebendige Momente mit ihren Fans.

Es ist bereits die zweite neue berufliche Entwicklung, die Andrea dieses Jahr durchmacht. Im März hatte ihr Produzent Dieter Bohlen (64) die Zusammenarbeit beendet. Nach vier gemeinsamen Jahren mit der Schlager-Queen wolle er nun neue Künstler produzieren.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Andreas Ferber und Andrea Berg

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg, Schlagersängerin

Mischke, Andre / Actionpress Andrea Berg bei der Echo-Verleihung 2017 in Berlin

