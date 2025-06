So bodenständig entspannt Andrea Berg an freien Sonntagen

Andrea Berg (59), die seit über 30 Jahren die Herzen der Schlagerfans erobert, gab nun Einblicke in ihren ganz normalen Sonntag. Die "Schlager-Königin", wie sie von Giovanni Zarrella (47) genannt wurde, ist bekannt für zahlreiche Auszeichnungen und ausverkaufte Konzerthallen. Doch auch jemand wie sie braucht mal Ruhe vom Blitzlichtgewitter. Wenn sie nicht gerade auf einer großen Bühne steht, verbringt Andrea ihre Sonntage am liebsten in ihrem Zuhause, dem Sonnenhof in Aspach. Die 59-Jährige genießt solche Momente und beschreibt sie als "Luxus-Abende". Gemeinsames Spaghetti-Essen, ein Glas Rotwein und ein spannender Tatort mit ihrem Mann Ulrich Ferber werden dann zum Highlight des Tages, wie sie gegenüber NDR offenbarte.

Andrea, die seit Jahren in Aspach lebt, hat sich mit ihrem Mann ein wahres Paradies geschaffen. Ihr Sonnenhof, der zugleich ein familiengeführtes Hotel ist, bietet nicht nur Schlagerfans, sondern auch Wellness-Liebhabern eine Rückzugsmöglichkeit. Diese Ruheoase ist für die Sängerin der perfekte Ort, um Kraft zu tanken – insbesondere nach den zahllosen Verpflichtungen, die ihr Alltag als Künstlerin mit sich bringt.

An der Seite ihres Mannes erlebt Andrea nicht nur diese entspannten Momente, sondern auch die aufregenden Zeiten auf Tournee, wo Ulrich sie stets unterstützt. Ihre Partnerschaft zeichnet sich durch ein tiefes gegenseitiges Verständnis aus, das über die Jahre gewachsen ist. Mit seiner Zuneigung sorgt Ulrich dafür, dass die Sängerin sowohl beruflich als auch privat gestärkt und motiviert bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Schlagersängerin Andrea Berg im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

Anzeige Anzeige

Anzeige