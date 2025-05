Schon gewusst? So nah stehen sich Andrea Berg und DJ Bobo

Seit 2009 sind Andrea Berg (59) und René Baumann, besser bekannt als DJ Bobo (57), beruflich miteinander verbunden. Damals hatte die Schlagerikone den Künstler als Choreografen und Berater für ihre Bühnenshows angefragt. Der 57-Jährige lehnte zunächst ab, ließ sich aber dann doch breitschlagen. "Seitdem sind wir wirklich Freunde, weit über die Musik hinaus. Ich sehe ihn als Teil meiner Familie, ihn und seine Frau Nancy", verriet Andrea schon vor einiger Zeit gegenüber dem Schweizer Fernsehsender SRF. Die Sängerin und der Musikproduzent stehen sich sogar so nahe, dass sie ihn als "einen der zwei wichtigen Männer in meinem Leben" betitelt.

Von Februar bis März dieses Jahres tourte das Dreamteam der Musikszene für Andreas "Party, Hits, Emotionen"-Tournee gemeinsam durch Deutschland. Wie die gemeinsamen Abende der guten Freunde nach den Konzerten aussehen, verriet Andrea kürzlich gegenüber Bild: "Während ich nach dem Konzert noch beim Fototermin bin, bereiten Uli [Anm. d. Red.: Ehemann von Andrea Berg] und René schon eine schöne Brotzeit vor. Dazu gibt’s ein schönes Gläschen Rotwein und wir besprechen einfach das, was jeder noch im Kopf hat."

Neben ihrem guten Freund DJ Bobo ist für Andrea ihr Ehemann Ulrich Ferber stets eine große Stütze. Der Hotelier begleitet die Schlagersängerin zu jeder ihrer Shows, wie sie gegenüber Brisant ausplauderte: "Er fiebert genauso mit, er weiß genau, wo was passiert und wann was klappt." Auch in den freien Minuten inmitten des stressigen Touralltags sind sie stets zusammen unterwegs, wie Andrea verriet: "Wir versuchen, wenn es die Zeit zulässt, uns immer noch etwas von den Tourstädten anzuschauen."

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

