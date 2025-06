Andrea Berg enthüllt: Sie war quasi "heimlich schwanger"

Andrea Berg (59) hat enthüllt, dass sie während der Arbeit an ihrem zweiten Album "Gefühle" im Jahr 1998 schwanger war, ohne dies damals öffentlich zu machen. Die heute als erfolgreiche Schlagersängerin bekannte Andrea war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und hatte gerade eine Trennung hinter sich, als sie erfuhr, dass sie Mutter werden würde. Auf Anraten ihres Produzenten Eugen Römer blieb ihre Schwangerschaft ein Geheimnis, da befürchtet wurde, diese könnte ihre Karriere gefährden. "Darum beschlossen wir, die Plattenfirma nicht einzuweihen", gestand sie und erklärte, dass sie diese erst informierten, als ihre Tochter Lena-Maria auf der Welt war. "Ich war quasi heimlich schwanger", verriet sie gegenüber Bild.

Trotz dieser Herausforderungen nahm Andreas Karriere rasant Fahrt auf. Das Album "Gefühle" wurde nicht nur ein voller Erfolg, sondern auch mit Platin ausgezeichnet und belegte Platz zehn der deutschen Charts. Mit der Unterstützung ihrer Eltern setzte Andrea schließlich alles auf ihre musikalische Laufbahn und gab ihren Beruf als Arzthelferin auf. Die Mutterschaft und der Versuch, eine Karriere aufzubauen, vereinten sich erfolgreich in ihrem Leben, sodass sie heute zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands zählt.

Auch in ihrem Privatleben bleibt Andrea bodenständig. Ihre Tochter Lena-Maria, die heute in Nordrhein-Westfalen lebt, meidet das Rampenlicht und hat sich für ein ruhiges Leben abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit entschieden. Dennoch verbindet die beiden eine enge Beziehung, und sie pflegen regen Kontakt. Ob als Mutter oder Musikerin – Andrea hat es geschafft, eine Balance zwischen ihrem erfolgreichen Berufsleben und ihrer Rolle in der Familie zu finden, was sie für viele Fans nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat bewundernswert macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Schlagersängerin Andrea Berg im Dezember 2024