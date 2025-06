Selten: Andrea Berg äußert sich zu ihrer Tochter Lena-Marie

Andrea Berg (59) gewährte gegenüber Schlager.de kürzlich Einblicke in ihr Leben als Mutter und sprach über ihre Tochter Lena-Maria Ferber. Die 27-Jährige, die sich inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, lebt und arbeitet mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, etwa 400 Kilometer von ihrer Heimat entfernt. Dennoch sind Andrea und ihre Tochter eng verbunden: "Wir sind fast täglich telefonisch oder über Messenger im Austausch", verriet die Sängerin. Lena führt ein Leben fernab des Rampenlichts und hat eine eigene Wohnung am Rhein, wo sie mit ihrem Freund lebt.

Überraschend hatte Andrea kürzlich offenbart, dass sie ihre Schwangerschaft mit Lena-Maria damals geheim gehalten hatte, um keine negativen Auswirkungen auf ihre Karriere zu riskieren. Lena selbst wuchs weitgehend ohne Medienrummel auf, auch wenn sie als Kind gelegentlich an der Seite ihrer Mutter in der Öffentlichkeit zu sehen war. Sie überreichte beispielsweise bei einem TV-Auftritt Blumen an Andrea und saß stolz im Publikum. Mittlerweile hat Lena ihr Studium in Irland abgeschlossen und führt ein eigenständiges Leben, abseits der Glitzerwelt des Schlagers.

Privat konnte Andrea sich über die Jahre stets auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen, allen voran ihren Ehemann Ulrich Ferber. Während Andrea auf der Bühne das Publikum begeistert, ist Ulrich an ihrer Seite, um auch hinter den Kulissen den reibungslosen Ablauf ihrer Projekte sicherzustellen. Diese familiäre Balance scheint der Schlüssel zu ihrem Erfolg zu sein: Während die Schlagersängerin mit ihrer Tochter ein vertrauensvolles Verhältnis pflegt, bietet ihr Mann einen sicheren Rückhalt, der ihr den Rücken freihält und den stressigen Alltag ihrer Karriere erleichtert.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg im Sommer 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

Anzeige Anzeige