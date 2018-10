Damit stehen schon einmal drei Männer der DSDS-Jury fest! Vor wenigen Wochen hat diese Nachricht bei allen Fans von Pietro Lombardi (26) für Jubelschreie gesorgt: Der Sänger wird in der kommenden Staffel der beliebten Castingshow neben Pop-Titan Dieter Bohlen (64) in der Jury sitzen. Aber nicht nur Pie wird die neuen musikalischen Talente genau unter die Lupe nehmen – er bekommt tatsächlich tatkräftige Unterstützung von keinem Geringeren als Xavier Naidoo (47)!

Diese tolle Nachricht bestätigt RTL jetzt in einer Pressemitteilung. "Nach einer kleinen familiären Auszeit bin ich gestärkt für neue musikalische Herausforderungen", freut sich der Ausnahme-Musiker über seinen neuen Job. Die Entdeckung und Förderung junger Sänger sei für ihn eine absolute Herzensangelegenheit. Xavier kann den Startschuss für die Dreharbeiten kaum erwarten und ist jetzt schon gespannt wie ein Flitzebogen: "Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter. Wir wollen schon seit Jahren etwas gemeinsam machen, leider hat es zeitlich bisher nicht geklappt."

Wer der oder die Vierte im Jury-Bunde ist, ist bislang noch ein wohlbehütetes Geheimnis. Feststeht jedoch, dass sich Dieter mit Xavier einen waschechten Profi ins Boot geholt hat. Der 47-Jährige blickt nicht nur auf eine beeindruckende Karriere zurück, sondern hat in der Vergangenheit auch in TV-Formaten wie Sing meinen Song und The Voice of Germany mitgemischt.

VOX / Markus Hertrich Xavier Naidoo 2016 bei "Sing meinen Song"

Patrick Hoffmann/WENN.com Xavier Naidoo 2016 beim Echo in Berlin

VOX / Markus Hertrich Xavier Naidoo bei "Sing meinen Song"

