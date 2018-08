Darauf haben die Zuschauer jahrelang gewartet! Seit Wochen rumorten die Gerüchte rund um die DSDS-Jury 2019: Wird Ex-Gewinner Pietro Lombardi (26) bald Teil des fachkundigen Expertenteams sein und an der Seite von Poptitan Dieter Bohlen (64) für Unterhaltung sorgen? Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack: Ja, das wird er! Das bestätigte der Sieger der achten Staffel vor wenigen Minuten selbst via Social Media – und löste damit einen wahren Fan-Hype aus!

Auf der Instagram-Seite seines ehemaligen Mentors und Musikproduzenten ließ Pietro jetzt die Bombe platzen. "Was gerade in mir vorgeht, ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, ob ich vor lauter Emotionen weinen oder lachen soll. Und zwar sitze ich in der DSDS-Jury der kommenden Staffel." Für den "Senorita"-Interpreten gebe es kaum ein schöneres Gefühl als zu wissen, an den Ort zurückzukehren, der ihn vor sieben Jahren zum Star gemacht hat.

Eine süße Botschaft an Dieter gab es gleich dazu: Pietro sei unfassbar dankbar für das Vertrauen, das der erfahrene Show-Master ihm entgegenbringe. Für die Fans des tollpatschigen Musikers ist die Nachricht schon jetzt das absolute Highlight der Woche. Zahlreiche User zeigten sich bereits megabegeistert von der Aussicht, den 26-Jährigen bald am Pult zu sehen – ebenso wie Parade-Sprücheklopfer Dieter selbst. "Yes, es ist endlich passiert! Es hat geklappt, unser lieber, lieber Pietro ist endlich in der DSDS-Jury. Ich hab davon geträumt, er sowieso. Ich freu' mich, der Mann hat das Herz an der richtigen Stelle. Wir werden viel, viel Spaß mit ihm haben", erklärte der 64-Jährige in einem kurzen Statement.

Action Press / GREGOROWIUS,STEFAN Pietro Lombardi beim DSDS-Finale 2011

Getty Images / Florian Ebener Dieter Bohlen, DSDS-Finale 2018

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

