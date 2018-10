Am Freitag ist es endlich so weit: Prinzessin Eugenie (28) wird ihre große Liebe Jack Brooksbank heiraten. Genau wie Cousin Prinz Harry (34) und seine Liebste Meghan (37) geben sich die Neunte in der britischen Thronfolge und ihr Verlobter auf Schloss Windsor das Jawort. Während der große Tag immer näher rückt, werden auch immer mehr Details in Bezug auf die Trauung bekannt. Eine Aufdeckung hätte Eugenie aber wohl lieber unter Verschluss gehalten: Sie und Jack sind entfernte Cousins!

Das deckte jetzt die englische Zeitung Metro auf. Ein sogenannter Thomas Coke, der von 1822 bis 1909 lebte und der zweite Graf von Leicester war, verbindet das Paar. Denn dessen Frau Lady Julia Coke ist die Ur-Ur-Ur-Großmutter von Eugenies Mutter Sarah Ferguson (58). Julia Coke ist wiederum die Tochter von Jacks Ur-Ur-Ur-Großvater. Somit sind Eugenie und Jack also Cousins sechsten Grades. Zugegeben: Ein wenig verwirrend wirkt diese Erläuterung des Boulevardblattes schon.

Die Turteltauben sind übrigens nicht das erste royale Pärchen, das über mehrere Ecken miteinander verwandt sein soll. Auch bei Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) und sogar Prinz Harry und seiner Meghan soll eine entfernte Verwandtschaft bestehen.

Alan Crowhurst / Getty Prinzessin Eugenie in London

Instagram/theroyalfamily Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Chris Jackson / Getty Images Prinzessin Eugenie von York

