Deshalb will Prinzessin Eugenie kein Vollzeit-Royal sein

Prinzessin Eugenie (34) hat ihre eigenen Pläne. Als Tochter von Prinz Andrew (64), dem Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96), ist sie ein wichtiger Bestandteil der britischen Königsfamilie. Anders als einige Familienmitglieder übernimmt die 34-Jährige allerdings kaum offizielle royale Termine. Und das wird wohl vorerst auch so bleiben, wie ein Insider gegenüber New York Post erklärt: "Prinzessin Eugenie ist wahrscheinlich vorsichtig, wenn es darum geht, königliche Pflichten zu übernehmen, denn das nimmt dein ganzes Leben in Anspruch."

Grant Harrold, der einst als Butler für König Charles (75) arbeitete, ist der Meinung, dass Eugenie sich zurzeit nicht übernehmen wolle. Neben ihren Aufgaben als zweifache Mutter konzentriert sie sich auf ihre Schirmherrschaften, denen sie voll und ganz ihre Aufmerksamkeit widmen möchte. "Eugenie ist sehr daran interessiert, ihre eigene Karriere zu haben – und das ist etwas, das sie sehr leidenschaftlich verfolgt", schildert Grant. Sollte es aber dazu kommen, dass ihre Hilfe benötigt wird, wäre Eugenie laut ihm aber sofort zur Stelle, um dem Palast zu helfen.

Denn durch die Krebserkrankungen von Charles und Prinzessin Kate (42) kam es zu vielen Veränderungen: Die zwei mussten sich aufgrund ihrer Behandlungen zurückziehen und arbeiten an ihrem Comeback. In der Zwischenzeit meistern Prinz William (41), Königin Camilla (76) und Prinzessin Anne (73) die royalen Aufgaben und gehen ihren gewohnten Pflichten nach.

Getty Images Prinzessin Eugenie besucht eine Klinik, März 2019

Getty Images Prinzessin Anne, Königin Camilla und Prinz William beim Commonwealth-Gottesdienst

