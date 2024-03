Prinz Andrew soll am royalen Ostergottesdienst teilnehmen!

Prinz Andrew (64) hat in den vergangenen Jahren vor allem durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Dafür gab es für ihn im britischen Königshaus Konsequenzen: Im Jahr 2022 hatte ihm Queen Elizabeth II. (✝96) sowohl seine königlichen als auch seine militärischen Titel entzogen. Doch obwohl der Bruder von König Charles (75) kein arbeitender Royal mehr ist, soll er laut The Express trotzdem am traditionellen Ostergottesdienst in Windsor teilnehmen. Insider vermuten, dass Andrew gemeinsam mit seinen Töchtern Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) den Rest der königlichen Familie in die St George’s Chapel begleiten wird.

Offiziell hat sich der Palast dazu jedoch noch nicht geäußert. Dafür bestätigte das britische Königshaus – zur Freude vieler Royal-Fans – Charles' Teilnahme am Ostergottesdienst am Sonntag. Trotz seiner aktuellen Krebsbehandlung lässt sich der Monarch diesen Traditionstermin nicht entgehen. Seine Frau Königin Camilla (76) wird den 75-Jährigen wie gewohnt begleiten. Thronfolger Prinz William sowie seine Frau Prinzessin Kate (42) und die drei Kinder werden in diesem Jahr nicht anwesend sein: Kate befindet sich nach ihrer kürzlich bekannt gegebenen Krebserkrankung inmitten einer präventiven Chemotherapie.

Noch ist ungewiss, wann Kate ihre royalen Pflichten wieder aufnehmen wird. Bisher wird spekuliert, dass es nach Ostern so weit sein könnte, dass sich die Prinzessin von Wales wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Gegenüber People lässt der Buckingham-Palast lediglich verlauten: "Die Prinzessin wird zu ihren offiziellen Pflichten zurückkehren, sobald ihr medizinisches Team ihr dies erlaubt."

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Andrew im April 2023

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

