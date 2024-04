Prinzessin Beatrice und Eugenie posieren auf einem Konzert!

Prinzessin Eugenie (34) und Prinzessin Beatrice (35) genießen einen musikalischen Abend! Die beiden Schwestern besuchten vor wenigen Tagen ein Konzert von Ellie Goulding (37) in der Royal Albert Hall in London. Ein Foto, das Us Weekly veröffentlichte, zeigt die beiden Prinzessinnen sichtlich gut gelaunt. Während Beatrice für die Veranstaltung in einen grünen Rock schlüpfte, den sie mit einer schwarzen Jacke kombinierte, wählte Eugenie ein graues Pulloverkleid. Ein weiterer Schnappschuss zeigt Beatrice dann mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) zusammen mit der "Love Me Like You Do"-Interpretin.

Derzeit befindet sich das britische Königshaus im Ausnahmezustand: König Charles III. (75) und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) sind beide an Krebs erkrankt und treten daher kürzer. Doch auf die älteste Tochter von Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (64) ist Verlass: Beatrice sprang bei einem Termin für Kate ein. "Prinzessin Beatrice [...] beteiligte sich aktiv an den Diskussionen als prominente Teilnehmerin der Student Mental Health Week", war auf dem X-Profil der Mutter einer Tochter zu lesen.

Doch auch privat soll die Cousine von Prinz Harry (39) und Prinz William (41) ein echter Sonnenschein sein. "Bea hat ein so gutes Herz und ist ein so freundlicher Mensch. [...] Sie ist eine fantastische Mutter", schwärmt ihre enge Freundin Gabriela Peacock im Gespräch mit Hello! von Beatrice.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice beim Thronjubiläum der Queen 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von dem gemeinsamen Auftritt von Prinzessinnen Beatrice und Prinzessin Eugenie? Total süß! Ich finde den Auftritt unpassend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de