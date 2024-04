Nach ihrem Konzert: Mit diesen Royals chillt Ellie Goulding!

Zu Ellie Gouldings (37) Freundeskreis zählen offenbar nicht nur einige Promis, sondern auch ein paar royale Mitglieder. Mit diesen feierte die Sängerin nach ihrem Konzert in der Royal Albert Hall am Donnerstag nämlich auf einer Afterparty. Das ist auf einigen Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen posierte die Musikerin mit Prinzessin Beatrice (35) und deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40). Auch Prinzessin Eugenie (34) war unter den anwesenden Gästen.

Dass die 37-Jährige der Letzteren nahesteht, ist seit geraumer Zeit bekannt. Laut dem Boulevardmagazin sollen die 34-Jährige und Ellie nach jahrelangen Partys, Basketballspielen und gemeinsamen Urlauben eine enge Freundschaft entwickelt haben. Die Prinzessin soll damals sogar Caspar Jopling (32) mit der Musikerin bekannt gemacht haben. Dieser ist der Ehemann der "Love Me Like You Do"-Interpretin. Die beiden machten vor wenigen Monaten jedoch ihre Trennung publik.

Neben den royalen Gästen auf der Party pflegt Ellie auch Kontakt zu einem weiteren berühmten königlichen Paar: Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42). Sie trat nämlich 2011 bei deren Hochzeit auf und begleitete sogar ihren ersten Tanz als Mann und Frau musikalisch. In einem Interview mit Vogue verriet die Beauty mehrere Jahre nach ihrer Gesangsdarbietung: "Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten. Ich erinnere mich genau an meinen Auftritt!"

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie im August 2022

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und Ellie Goulding, Dezember 2022

