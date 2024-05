So herrlich normal wachsen Prinzessin Eugenies Söhne auf

Prinzessin Eugenie (34) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) sind stolze Eltern von zwei Kindern. Trotz royaler Pflichten will das Paar offenbar, dass die Kleinen so normal wie möglich aufwachsen – und das beweist die Princess of York nun mit diesem niedlichen Beitrag. Zum Geburtstag ihres Ehemannes veröffentlicht die 34-Jährige einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem ihr Sohn August (3) seinem Vater die Show gestohlen hat. In ein Spider-Man-Kostüm gekleidet, cruist der kleine Mann auf der Aufnahme ganz lässig die Straße mit einem Roller entlang.

Dass Eugenie und Jack eine Einheit sind, macht die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson am Ehrentag ihres Mannes aber auch noch mit lieben Zeilen an ihn gerichtet deutlich. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Liebster. Du verbreitest, egal wo du bist, immer Freude", schreibt sie zu einem Insta-Beitrag.

Bereits seit 2018 sind die beiden verheiratet. Ihre Liebe krönten sie 2021 und 2023 mit den beiden Söhnen. Kennengelernt hatten sich die beiden aber schon einige Jahre zuvor während eines Skiurlaubs in der Schweiz. Durch Freunde seien sich die zwei letztendlich näher gekommen. "Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und bin ganz aufgeregt gewesen", hatte Eugenie einmal in einem früheren Interview mit ITV beschrieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenies Sohn und Ehemann Jack Brooksbank

Anzeige Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Bild? Total putzig und so schön normal! Na ja, mich holt die Aufnahme nicht so ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de