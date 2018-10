Diese Braut hat sich getraut – und kann ihr Glück gar nicht fassen! Lauren Lapkus (33) hat ohnehin schon allen Grund zur Freude: Die Schauspielerin kann nicht nur Erfolgsserien wie The Big Bang Theory auf ihrem Lebenslauf vermerken – sie spielte auch in der Netflix-Show Orange Is the New Black mit. Jetzt sorgt die TV-Bekanntheit aber nicht mit ihrer Karriere, sondern mit ihrem Privatleben für wunderbare Schlagzeilen: Nach ihrem Ehe-Aus im Jahre 2016 hat Lauren am 5. Oktober wieder geheiratet!

Diese frohe Botschaft gab die frischgebackene Braut auf ihrem Instagram-Account bekannt – und zwar mit jeder Menge Herz-Emojis. Auf den geteilten Hochzeitsbildern wurde es ebenfalls bunt: Das Brautpaar feierte seinen großen Moment mit lauter roten Ballons in den Händen. Lauren trug dabei ein ultraelegantes Kleid: Sie schwor ihrem Mike in einem asymmetrischen Traum aus Spitze, Seide und Strasssteinen ewige Liebe. "Ich freue mich so sehr, mit meinem besten Freund verheiratet zu sein", platzte sie im Interview mit People dann vor Glück!

Den Rest ihrer Zeremonie haben die seit fast zwei Jahren verliebten Turteltauben aber schlicht gehalten, wie sie dem Magazin verrieten: "Wir haben alles supereinfach gehalten, indem wir beim Standesamt geheiratet und danach eine intime Dinnerparty gegeben haben." Das emotionale Highlight des Tages: Der Bräutigam hat mit seiner Rede sogar den Amtsrichter zum Weinen gebracht.

Instagram / laurenlapkus Lauren Lapkus, Schauspielerin

Instagram / laurenlapkus Mike Castle und seine Ehefrau Lauren Lapkus

Instagram / laurenlapkus Mike Castle und Lauren Lapkus

