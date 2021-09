Endlich lüftet sie ihr Geheimnis! Bei der Erfolgsserie Orange Is the New Black mimte sie mit "Crazy Eyes"-Suzanne eine der Knast-Insassinnen. Ihr Privatleben hält Uzo Aduba (40) allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. So auch ihr Liebesleben! Den Medien war nicht einmal bekannt, dass die Schauspielerin einen Freund hat, geschweige denn, dass sie verlobt ist. Jetzt offenbart Uzo: Sie hat ihren Partner geheiratet – und das schon vergangenes Jahr!

Ein Insider verriet People, dass sich Uzo und Robert Sweeting bereits letztes Jahr klammheimlich das Jawort gegeben haben. Auf ihrer Instagram-Seite teilte Uzo jetzt ein zuckersüßes Hochzeitsbild mit ihrem Ehemann. "Mein Herz, meine Liebe – ich bin so glücklich, dass mein Leben letztes Jahr mit dir begonnen hat", schwärmte die Seriendarstellerin. Und sie kam gar nicht auf dem Schwärmen heraus. Der Regisseur sei das Beste, was ihr je passiert ist.

Außerdem teilt die "Orange Is the New Black"-Darstellerin ein Zitat aus dem Romantic-Comedy-Klassiker "Harry und Sally" mit Meg Ryan (59). "Wenn du merkst, dass du den Rest deines Lebens mit jemanden verbringen willst, dann möchtest du, dass der Rest deines Lebens so schnell, wie möglich beginnt", rühmte Uzo die Liebe zu ihrem Robert.

