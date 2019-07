Was für ein toller Abschied! Im vergangenen Oktober gaben die Macher von Orange Is The New Black bekannt, dass die siebte Staffel der Erfolgsserie auch gleichzeitig die letzte sein wird. Seit wenigen Tagen können die neuen Folgen auf der Streaming-Plattform Netflix abgerufen werden. Am vergangenen Donnerstag versammelte sich der Cast bei der großen Premiere in New York City – und zu diesem Anlass hatten sich alle ordentlich in Schale geschmissen.

Ein Fashion-Highlight jagte das nächste und vor allem die Ladys sorgten an diesem Abend für eine gehörige Portion Glamour. Hauptdarstellerin Taylor Schilling (35) flanierte in einem figurbetonten Kleid aus orangefarbener Seide über den roten Teppich und legte damit einen echten Wow-Auftritt hin. Ihre Kollegin Laverne Cox (47) verursachte in einem XXL-Tüllkleid mit eng anliegendem Corsagen-Oberteil ein Blitzlichtgewitter.

Doch eine stahl wohl allen die Show – und zwar Danielle Brooks (29). Die Serien-Darstellerin verkündete erst kürzlich ihre Schwangerschaft und setzte bei dem Event ihre unübersehbare Babykugel mithilfe einer funkelnden Glitzer-Robe in Szene. Das Outfit wurde durch einen großen Hut ergänzt. Strahlend posierte die zukünftige Mama für die Fotografen – zusammen mit Uzo Aduba (38), die in ihrem knallgrünen Dress ebenfalls ein echter Blickfang war.

Getty Images Taylor Schilling, "Orange Is New Black"-Darstellerin

Getty Images Laverne Cox bei der Premiere der siebten "Orange Is The New Black"-Staffel

Getty Images Danielle Brooks und Uzo Aduba, Schauspielerinnen

