Laura Prepon (41), Dascha Polanco, Natasha Lyonne (42), Danielle Brooks (32), Adrienne C. Moore und Uzo Aduba (40) wurden am Set von Orange Is the New Black wohl zu mehr als nur Kolleginnen. Über sieben Staffeln hinweg konnten Fans der Netflix-Serie die Geschichten über die Insassen des Litchfield-Gefängnisses mitverfolgen. Jetzt sorgten die Schauspielerinnen für eine coole Überraschung: Sie trafen sich in New York.

Auf Instagram teilte Laura einen Schnappschuss, der sie im Auto mit Dascha, Natasha, Danielle und Adrienne zeigt. Die Mädelsgruppe besuchte gemeinsam die Premiere von Uzos neuem Theaterstück "Clyde's" am Broadway. "So eine tolle Performance! Ich habe es geliebt, mit all meinen Mädels unterwegs zu sein", schwärmte die Darstellerin aus "Die wilden Siebziger". Natasha fügte auf ihrer eigenen Instagram-Seite hinzu: "Tut nicht so, als würdet ihr keine Reunion wollen!" Diese Freundschaften scheinen wirklich Bestand zu haben – die Serie endete immerhin bereits vor zwei Jahren.

In den Kommentaren feiern Fans und Kollegen die Reunion der sechs Ladys: "Ich liebe es, euch alle zusammen zu sehen", betonte Komikerin Chelsea Handler (46). Zwei weitere Nutzer merkten an: "Ich vermisse die Orange-Girls" und "Ich weine wirklich wegen dieser Fotos".

Getty Images Die Stars von "Orange Is The New Black" bei der Premiere der letzten Staffel

Getty Images Schauspielerin Uzo Aduba

Getty Images "Orange Is The New Black": Laura Prepon, Uzo Aduba, Dascha Polanco, Laverne Cox und Danielle Brooks

