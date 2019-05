Das Warten der Orange Is the New Black-Fans hat bald ein Ende! Seit 2013 unterhalten die Gefängnisinsassinnen Piper Chapman (Taylor Schilling, 34), Suzanne "Crazy Eyes" Warren (Uzo Aduba, 38), Alex Vause (Laura Prepon, 39) und Co. die Zuschauer – nun steht die finale siebte Staffel der erfolgreichen Dramedy-Serie vor der Tür. Doch wann ist es eigentlich so weit? Tatsächlich erscheinen die neuen Folgen noch diesen Sommer!

Das enthüllte der Streaming-Dienst Netflix jetzt in einer Pressemitteilung. Die gesamte siebte Season wird ab dem kommenden 26. Juli zur Verfügung stehen! Darin erfahren die OITNB-Fans dann unter anderem, wie Hauptfigur Piper sich in der Außenwelt schlägt, nachdem sie in der bisher letzten Episode endlich aus ihrer Haft entlassen worden ist – und auch ob ihre Liebe zu ihrer Frau Alex standhält, die nach wie vor im Gefängnis sitzt.

Vorab gab Piper-Darstellerin Taylor schon einmal einen kleinen Vorgeschmack: "Sie lernt, dass ihr Freiheitsgefühl nicht sofort dann einsetzt, wenn sie aus dem Knast rauskommt", enthüllte die Schauspielerin jetzt im Interview mit Entertainment Weekly und verriet weiter: "Sie wird ein bisschen kühner und auch besser darin, auszudrücken, was sie will – anstatt reinpassen zu wollen und sich nach den anderen zu richten."

Netflix / JoJo Whilden Taylor Schilling in "Orange Is the New Black"-Staffel 7

Anzeige

Cara Howe / Netflix Adrienne C. Moore, Taylor Schilling, Selenis Leyva und Natasha Lyonne in "Orange Is The New Black"

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images "Orange Is the New Black"-Star Taylor Schilling

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de