Am 26. Januar war es endlich so weit: Die vierte Staffel von The Sinner ist auf Netflix erschienen! Die Thriller-Serie, die von Hollywood-Star Jessica Biel (39) mitproduziert wird, begleitet Detective Harry Ambrose (Bill Pullman, 68) bei den düstersten und kompliziertesten Kriminalfällen. Die neueste Season erzählt nun die Geschichte der verstorbenen Fischerin Percy Muldoon, die den inzwischen pensionierten Polizisten mehr und mehr in ihren Bann zieht. Die Hauptfigur wird von Alice Kremelberg (31) verkörpert. Die Schauspielerin ist ein bekanntes Gesicht auf Netflix...

Für alle Zuschauer, die sich schon gefragt haben, woher man die schöne New Yorkerin kennt, kommt hier die Auflösung: Zuletzt war Alice in der finalen Staffel von Orange Is the New Black zu sehen. Sie spielte in der Gefängnis-Show die drogenabhängige Insassin Nicole Eckelcamp. Im Jahr 2020 war sie dann in dem Drama "The Trial of the Chicago 7" in einer Nebenrolle zu sehen. Ansonsten kennt man die 31-Jährige aus verschiedenen amerikanischen TV-Serien wie "Law & Order" oder "Navy CIS".

Das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass Alice auf Netflix auftaucht! Die Drehbuchautorin ist Teil der neuen Serie "Doomsday", die vermutlich im März in Deutschland erscheinen wird. Die Show erzählt die Story einer schaurigen Sekte und wurde bereits mit einem Emmy Award ausgezeichnet.

Alice Kremelberg bei der Premiere vom "Orange Is The New Black"-Finale

Alice Kremelberg und Bill Pullman am "The Sinner"-Set

Alice Kremelberg, Schauspielerin

