Dieses Gesicht dürfte den Zuschauern ziemlich bekannt vorkommen! Ob DSDS, Newtopia, die Schweizer Bachelorette-Ausgabe oder Love Island: Andre Schimmel ist bereits durch zahlreiche TV-Formate getingelt. Am Samstag wagt er sich ins nächste Abenteuer und will nach seiner gescheiterten "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnahme im vergangenen Jahr mit seinem eigenen Song überzeugen. Für seine Show-Einlage bezirzt der Stripper sogar Jurorin Sylvie Meis (40) und holt sie auf die Bühne.

Laut einer RTL-Pressemitteilung performt Andre seine erste Single "Dumm" und möchte damit sommerliche Rhythmen ins Fernsehstudio bringen. Zumindest Sylvie scheint Hummeln im Hintern zu haben und unterstützt den 30-Jährigen mit einem Tänzchen. Ob sein Auftritt Jury-Urgestein Dieter Bohlen (64) überzeugen wird? Nach seiner DSDS-Pleite hatte Andre dem Poptitan noch eine klare Ansage gemacht: "Ich komme mit einem Hit zurück!"

Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Rebecca Siemoneit-Barum (41) übernimmt währenddessen eine ganz neue Rolle und steht dieses Mal nicht im Rampenlicht. Die Lindenstraße-Darstellerin ist als moralische Unterstützung für ihre Tochter Rachel Bauer Siemoneit-Barum dabei. Die 19-Jährige will allerdings nicht mit Musik, sondern mit ihrer Körperbeherrschung punkten. In luftiger Höhe zeigt die Artistin ihr Können – hängend in einem goldenen Käfig.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sylvie Meis und Andre Schimmel auf der Bühne von "Das Supertalent"

MG RTL D / Morris Mac Matzen Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Rachel Bauer Siemoneit-Barum, "Das Supertalent"-Kandidatin

