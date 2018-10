Was für ein Erfolg für Rachel Bauer Siemoneit-Barum! In der heutigen Folge von Das Supertalent haute die Luftakrobatin die Jury vom Hocker. Mit einer erstklassigen Turnvorstellung in beachtlicher Höhe – Rachel zeigte ihre Kunststücke in einem Käfig an der Hallendecke – kam die 19-Jährige besonders gut an und sicherte sich das Ticket in die nächste Runde. Die Beauty hat aber nicht nur jede Menge Talent und den "schönsten Po", den Juryoberhaupt Dieter Bohlen (64) in der Show je gesehen hat, sondern auch eine prominente Mama. Rachel ist die Tochter von Lindenstraße-Star Rebecca Siemoneit-Barum (41)!

Die Schauspielerin, die seit 1990 die Rolle der Iphigenie "Iffi" Zenker in der Seifenoper verkörpert, stand ihrer Tochter bei ihrem großen Auftritt natürlich zur Seite und drückte vom Bühnenrand aus fest die Daumen. Eine moralische Stütze, für die Rachel überdankbar ist. "Meine Mutter unterstützt mich sehr, vor allem was Kreativität, Choreografie und Musik angeht. Da ist sie eine große Hilfe", betonte die Brünette gegenüber RTL. Aber wie es ihrer Mama wohl gefallen hat, dass Dieter ausgerechnet die Figur ihres Töchterchens besonders gelobt hat?

Der Poptitan hielt mit seiner Begeisterung für das Aussehen der Bremgartenerin nicht hinterm Berg und bewunderte vor allem ihr knackiges Hinterteil. Von den Zuschauern hagelt es im Netz genau dafür mächtig Kritik. "Wäre ich ihre Mutter, hätte ich dem Bohlen spätestens jetzt eine geknallt" und "'Du hast einen schönen Po'" – für so einen Spruch wird man im normalen Büro schon mal gefeuert", lauteten nur zwei der aufgebrachten Twitter-Kommentare.

Clemens Bilan/Getty Images Rebecca Siemoneit-Barum

MG RTL D / Stefan Gregorowius Artistin Rachel Bauer Siemoneit-Barum bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Morris Mac Matzen Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

