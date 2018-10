Kehrt Tom Jones (78) wieder zurück auf die Bühne? Der Sänger musste im Juli dieses Jahres wegen einer bakteriellen Infektion ins Krankenhaus und war danach lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Infolgedessen musste er sogar seine Tour unterbrechen und unter anderem auch einen Gig in Deutschland absagen. Schnell stellten sich seine Fans die Frage, ob er überhaupt wieder auftreten würde. Jetzt verriet der "Sex Bomb"-Interpret, wie es ihm nach der Zwangspause geht!

Seit über 50 Jahren steht der Waliser bereits im Rampenlicht. Doch das ständige Touren geht mittlerweile auch an ihm nicht mehr spurlos vorbei. Die Folge: Wegen gesundheitlicher Probleme wurde ihm von seinen Ärzte vor rund drei Monaten eine Pause verordnet. "Ich habe mich schwach gefühlt und sie sagten: 'Du lässt dich lieber durchchecken'", verriet der 78-Jährige gegenüber Mirror. Mittlerweile gehe es ihm allerdings wieder besser: "Ich fühle mich so stark wie immer. Ich fühle mich nicht anders. Ich bin einfach nur eine ältere Version von dem Ich, das ich vor 40 Jahren war."

Neben seiner Karriere als Musiker sucht die Bühnengröße auch fleißig nach neuen Talenten: Als Coach in der britischen Version von The Voice kämpft Tom an der Seite von Jennifer Hudson (37), Olly Murs (34) und Will.i.am (43) bereits seit Jahren um die besten Nachwuchs-Stimmen Großbritanniens. Im kommenden Jahr wird die Show nun schon bald in die achte Staffel starten!

Getty Images Tom Jones bei der Bambi-Verleihung 2017 in Berlin

WENN Tom Jones, Juror bei "The Voice UK"

Getty Images Will.i.am, Jennifer Hudson, Tom Jones und Olly Murs bei einem "The Voice"-Fototermin in London

