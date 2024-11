Vater schneidet Judith Rakers aus Foto mit Tom Jones raus

Judith Rakers (48), die seit 2010 die NDR-Talkshow "3nach9" moderiert, hatte in ihrer ersten Sendung einen ganz besonderen Gast: den weltberühmten Sänger Tom Jones (84). Wie Schlager.de berichtet, habe sie am Abend der Aufzeichnung ihren Vater eingeladen, die Sendung live im Studio mitzuerleben, da er ein großer Fan von Tom sei. Nach der erfolgreichen Premiere sollen Judith, ihr Vater, Tom und weitere Gäste beschlossen haben, den Abend gemeinsam in einem Hotel ausklingen zu lassen.

An der Hotelbar seien Judith, die auch als Synchronsprecherin arbeitet, und Tom dann schließlich ins Gespräch gekommen. Judiths Vater habe nur wenige Meter entfernt gesessen und das Geschehen beobachtet. Fasziniert habe er dabei zugesehen, wie seine Tochter sich angeregt mit seinem musikalischen Idol unterhielt. Um diesen besonderen Moment festzuhalten, soll er schließlich heimlich seine Kamera gezogen und Fotos von den beiden gemacht haben.

Einige Wochen später habe Judith ihre Eltern besucht und auf dem Schreibtisch ihres Vaters ein gerahmtes Foto von Tom entdeckt, allerdings ohne sie selbst. "Er hat mich einfach rausgeschnitten", erzählte sie lachend. Ihr Vater habe Toms Gesicht so stark vergrößert, dass es ganz pixelig gewesen sei. "Das war sein Moment, weil er es so schön fand, dass er Tom Jones kennengelernt hat", sagte Judith schmunzelnd.

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Musiker Tom Jones

