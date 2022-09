Hüftschaden: Darum sang Tom Jones nicht beim Thronjubiläum

Ob Tom Jones (82) mit dieser Lösung zufrieden war? Der Sänger lieferte mit seinem Hit "Delilah" einen der bekanntesten Schmusesongs überhaupt. Aber auch Songs wie "Sex Bomb" katapultierten ihn an die Chartspitze. 1998 wurde er von Queen Elizabeth II. (96) sogar zum Ritter geschlagen. Deswegen hätte er eigentlich auch beim Thronjubiläum der Queen nicht fehlen dürfen. Doch zunächst sprang ihm seine Duettpartnerin Shirley Bassey ab, dann machte ihm seine Gesundheit zu schaffen: Tom braucht nämlich dringend eine neue Hüfte.

Tom erzählte Evening Standard, dass ihm vor allem das Lied "Sweet Caroline" einen Strich durch die Rechnung machte. Denn während der Performance hätte er eine Rampe rauf- und runterlaufen müssen. Weil er zu dem Zeitpunkt aber gerade auf eine Hüftoperation wartete, hätte er das nicht geschafft. Wegen seiner Tour sei es ihm auch schwergefallen, einen OP-Termin zu finden. "Es ist okay, ich halte vier Songs durch, aber dann fängt es an, wirklich wehzutun. Also setze ich mich auf einen Stuhl und mache den Rest von da", sagte er gelassen. Schmerzmittel nehme er nicht, aber ein Gehstock müsse mittlerweile sein.

Dennoch war der Auftritt beim Jubiläum nicht möglich, weshalb schließlich ein Ersatz gefunden werden musste: "Am Ende ist Rod Stewart (77) aufgetreten. Es hing alles etwas in der Schwebe, deswegen hat Rod gesagt, dass er übernimmt." Seine Tour setzt Tom nun aber fort – 2018 musste er mehrere Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen.

Getty Images Tom Jones, Sänger

Getty Images Tom Jones beim Photocall von "The Voice UK", Dezember 2019

Getty Images Sänger Rod Stewart 2016 in Glasgow, Schottland

