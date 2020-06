Was, dieser Mann wird schon 80? Tom Jones (80) ist seit knapp sechs Jahrzehnten im Musikgeschäft und beeindruckt das Publikum mit seiner gewaltigen Stimme. Der Grammy-Preisträger mauserte sich durch Hits wie "It's Not Unusual", "Sex Bomb" oder "She's A Lady" zur Musiklegende. Bereits als Kind entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik und das Singen. Heute wird der Künstler 80 Jahre alt – wie sehen seine Pläne für die Zukunft aus?

Offenbar soll mit der Musik erstmal noch nicht Schluss sein für den Waliser! Auf seinem Instagram-Kanal kündigte Tom vor rund einem Monat an, dass seine für 2020 geplante Tournee "A Celebration" definitiv nächstes Jahr stattfinden wird. Dem Ausnahme-Talent scheint einfach nicht die Power auszugehen. Sein Start ins Leben war allerdings alles andere als glamourös: Er wuchs in einem kleineren Ort namens Pontypridd im Süden von Wales auf. Mit 15 Jahren beendete er die Schule letztendlich ohne Abschluss in der Tasche. Unter dem Namen "Tiger Tom" tingelte er durch diverse Bars und Clubs in Großbritannien, bis er 1964 von dem Manager Gordon Mills entdeckt wurde. Aber der Erfolg stellte sich nicht sofort ein. Erst als "It's Not Unusual" die Spitze der britischen Charts stürmte, ging es mit seiner Karriere steil bergauf.

Es ist kein Geheimnis, dass Tom nicht nur gerne selbst auf der Bühne steht, sondern auch mit Vorliebe anderen Sängern lauscht. Als Coach bei "The Voice UK" hilft er anderen Musikern ihre Technik und Performance zu verbessern. Bereits seit der ersten Staffel er in der Jury mit an Bord.

