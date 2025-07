Infektion der oberen Atemwege: Tom Jones sagt Auftritt ab

Tom Jones (85) hat seinen geplanten Auftritt in Bremen am Dienstag, dem 22. Juli, kurzfristig verschieben müssen. Der 85-jährige Sänger, der sich derzeit auf seiner "Ages & Stages"-Tour durch Europa befindet, musste den Gig aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen: Er leidet unter einer Infektion der oberen Atemwege, die Behandlung und Ruhe erfordert. Auf Instagram entschuldigte sich der "Sexbomb"-Interpret mit den Worten: "Ich weiß, dass das wirklich enttäuschend ist und Unannehmlichkeiten verursacht. Es tut mir sehr leid." Die Show wurde auf Montag, den 28. Juli, verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Auftritt in Bremen wäre der letzte Deutschland-Termin seiner aktuellen Tour gewesen, die ihn durch Großbritannien und Europa führt. Es ist nicht das erste Mal, dass der walisische Sänger gesundheitlich bedingt pausieren muss. Bereits 2022 hatte er eine Tournee wegen einer Kehlkopfentzündung unterbrechen müssen. Zudem musste er in der Vergangenheit Auftritte absagen, darunter auch eine komplette US-Tour im Jahr 2017, um langfristige gesundheitliche Probleme zu behandeln. Der 85-Jährige legt großen Wert auf seine Fitness und hat unter anderem durch außergewöhnliche Methoden wie eine Inversionstherapie nachgesagt, sich in Form zu halten.

Der "She's a Lady"-Interpret hat eine beeindruckende Karriere hinter sich, die ihn nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell zu einer echten Legende gemacht hat. 1998 wurde er von der britischen Königin Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Privat erlebte der Musiker jedoch Rückschläge, darunter den Verlust seiner Frau Linda, mit der er fast 60 Jahre verheiratet war, im Jahr 2016. Auch wenn dieser Schicksalsschlag nun schon fast zehn Jahre zurückliegt, ist es für Tom ausgeschlossen, sein restliches Leben mit einer anderen Frau an seiner Seite zu verbringen. "Ich werde nie wieder lieben, es gab eine Liebe meines Lebens und das war Linda", erklärte er fest entschlossen im Jahr 2021 zu Gast bei "The Joe Wicks Podcast". Musikalisch bleibt der Sänger aktiv und veröffentlichte zuletzt 2021 das Album "Surrounded By Time".

Getty Images Tom Jones im August 2022 in London

Getty Images Tom Jones, Sänger

Getty Images Linda Trenchard und Tom Jones, März 1965