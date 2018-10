Hat sich Nicki Minaj (35) etwa wirklich bei den Texten einer echten Ikone der Musikbranche bedient? Mit ihren Songs landete die Rapperin in den vergangenen Jahren einen Hit nach dem anderen. Doch ganz so kreativ, wie die Lyrics der Fashionista wirken, scheint die Songwriterin dabei nicht zu sein – denn bei einem neuen Werk soll Nicki doch tatsächlich ganze Zeilen aus einem bereits bekannten Lied von Tracy Chapman geklaut haben und wird deswegen jetzt verklagt!

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ berichtet, habe Tracy jetzt Klage gegen die 35-Jährige eingereicht. Grund dafür sei Nickis neuer Track "Sorry", in dem diese unerlaubt ganze Zeilen aus Tracys Hit "Baby Can I Hold You" von 1988 genutzt haben soll. Das Management der Sprechsängerin habe die Folk- und Soulgröße zuvor mehrfach angefragt, ihre Musik für ihr Album "Queen" nehmen zu können – Tracy habe dies jedoch abgelehnt. Als ihre Kollegin sich trotzdem bei ihren Texten bedient habe, habe sie rechtliche Schritte wegen Urheberrechtsverletzung eingeleitet.

Die ersten Debatten sollen schon im August stattgefunden haben – die Veröffentlichung von "Sorry" durch einen Radiosender habe den Streit jedoch erst kürzlich wieder hervorgeholt. Demnach habe die Station den Song ohne Nickis Wissen gespielt. Die soll sich daraufhin dafür eingesetzt habe, die Single von ihrem Album und aus den Medien verschwinden zu lassen. Tracys Managment habe Nicki jedoch trotzdem auf Schadensersatz verklagt.

Getty Images Sängerin Tracy Chapman bei einem Musik-Festival in Frankreich

Getty Images Nicki Miniaj bei der New York Fashion Week 2018

Getty Images Tracy Chapman bei der amfAR Gala 2007

