Bei Das Supertalent macht die Jury einiges mit! Sie müssen dabei zusehen, wie die Kandidaten sich Spinnen in den Mund stecken, halb nackt auf ihrem Pult einen Spagat hinlegen oder auch mal selbst auf die Bühne. Nicht selten soll das Trio aus Sylvie Meis (40), Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (61) als Assistenz für die skurrilsten Auftritte ins Scheinwerferlicht. In Show sechs erwischt es Bruce besonders hart: Er wird von einer menschlichen Schlange vor aller Augen verschlungen!

Kandidat Sethward Allison aus Texas hat auf YouTube schon eine Fan-Gemeinschaft, die sich sehen lassen kann. Mehr als 30.000 User haben den Amerikaner abonniert. Dort ist er vor allem für seine witzigen Videos bekannt, in denen er mit individuellen Kostümen in Erscheinung tritt. Bei "Das Supertalent" will er mit seiner Nummer "Sethward the Snake" überzeugen, in der er, wie der Name schon sagt, als Schlange auf die Bühne kommt. Hauptattraktion der Performance: Als menschenfressendes Reptil auf der Suche nach Beute stößt Sethward auf Juror Bruce Darnell.

Der Choreograf macht den Spaß zwar mehr oder weniger freiwillig mit, überzeugen kann ihn der Kostümliebhaber mit seiner Showeinlage allerdings nicht. Genauso wenig wie Dieter und Sylvie. "Sethward the Snake" muss also weiter auf YouTube sein Unwesen treiben.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die Jury von "Das Supertalent" 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sethward Allison und Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Sethward Allison bei "Das Supertalent"



