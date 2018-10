Dieser Auftritt spaltet die User! In der heutigen Folge von Das Supertalent wollte Texanerin Marry Bleeds (30) musikalisch auftrumpfen und die Juroren Bruce Darnell (61), Sylvie Meis (40) und Dieter Bohlen (64) mit ihrer Mundharmonika überzeugen. Sie musizierte aber nicht nur einfach auf dem Instrument – während sie spielte, hatte sie eine Vogelspinne im Mund! Mit ihrer Performance kam Marry eine Runde weiter, doch im Netz waren viele Zuschauer nicht begeistert – sie machten sich Sorgen um das Tier!

Während die 30-Jährige auf der Mundharmonika fiedelte, war die Vogelspinne mehrere Minuten in ihrem Mund. Ob das in Ordnung war? Viele User fanden: nein! "Tierquälerei", "Hat mal jemand die Spinne gefragt, ob sie das überhaupt will", "Das finde ich aus Tierschutzgründen nicht cool" und "Ist das nicht grausam? Arme Spinne", lauteten zum Beispiel einige Kommentare auf Twitter. Es gab aber auch andere Anhänger der Sendung, die den Auftritt nicht schlimm fanden: "Die Spinne fühlt sich jedenfalls wohl – warum und feucht im Mund", bemerkte ein Fan auf der Social-Media-Plattform.

Es war nicht der einzige schräge Auftritt in der aktuellen Ausgabe der Talentshow: Nachwuchsschauspielerin Julia Diete-Trenzinger spielte Szenen aus Titanic nach und übernahm ALLE Rollen. Ihre Performance fiel bei dem Juroren-Trio allerdings durch.

