Mit Handtasche: Fans feiern Bruce Darnells GNTM-Comeback

Beim Finale von Germany's Next Topmodel schaute auch eine echte Legende vorbei: Bruce Darnell (67), der ehemalige Juror der beliebten Casting-Show, feierte ein unerwartetes Comeback. Samt stylischer Handtasche schwebte der Entertainer über den Catwalk – ganz nach seinem Motto: "Die Handtasche muss lebendig sein." Die Zuschauer feierten Bruce' Auftritt auf X. Kommentare wie "Juhu, Bruce!", "Bruce – Highlight dieses Finales." oder "Bruce, mein Baby!" machten deutlich, wie sehr sich die Fans über sein Comeback freuten.

Doch das war nicht die einzige Überraschung des Abends. Bruce nutzte die Gelegenheit, um mit einigen ehemaligen GNTM-Kandidatinnen wie Gina-Lisa Lohfink (38) und Sarah Knappik (38) zu plaudern. In den Interviews blickten sie gemeinsam auf vergangene Staffeln zurück und darauf, was sie sich für die Zukunft wünschen. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der Ex-Supertalent-Juror nicht verkneifen. "Ich mags, wenn man auf dem Boden bleibt", erklärte er scherzhaft. Gerda Lewis (32) war ebenfalls am Start – sie nahm 2017 an der Castingshow teil.

2006 wurde Bruce als GNTM-Juror bekannt. Bis heute gilt er als echte Kultfigur. Seine emotionalen Kommentare und sein einzigartiger Stil sind unvergessen. Mit Sprüchen wie "Die Handtasche muss lebendig sein" oder "Das ist für mich die Lust am Leben" unterhielt er die Zuschauer bestens. Da ist es kein Wunder, dass das Comeback von Mr. Catwalk in der deutschen Castingshow im Netz für Furore sorgte.

Getty Images Bruce Darnell im Juni 2024

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und die GNTM-Finalisten von Staffel 20

OHLENBOSTEL,GUIDO Heidi Klum und Bruce Darnell auf der Aftershowparty von Germanys Next Topmodel